Лазарева не поняла запрета Roblox в России

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что не поняла причину запрета Roblox
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале удивилась запрету игры Roblox в России.

«Я пытаюсь понять вообще, нафига? Как бы это что вообще? Зачем это было? Кто-нибудь может мне рассказать?» — поделилась артистка.

Лазарева поинтересовалась у живущих в России родителей, есть ли случаи, когда ребенок получал там отрицательный опыт в игре.

«Я лично вообще не сторонник тупых запретов в отношении детей. Я сторонник объяснения, почему нельзя, и предотвращения каких-то там опасных моментов. Вот я примерно себе представляю, что такое Roblox. Но опять же я примерно себе представляю российскую систему правоохранительную, которая охраняет наши права», — отметила телеведущая.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей игру Roblox. По версии РКН, в игре были выявлены факты массового распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Лазарева назвала свою теорию, почему россияне попадаются на уловки украинских мошенников.

