Появились подробности жизни потомков предполагаемого Джека Потрошителя

Жительница Великобритании Сьюзен Клапп, являющаяся прямым потомком одного из ключевых подозреваемых в делах лондонского маньяка Джека Потрошителя, рассказала о необычной семейной истории. Об этом пишет The Mirror.

Клапп призналась, что часто посещает кладбище Восточного Лондона, поскольку там похоронена ее мать. При этом недалеко от ее могилы лежит Элизабет Страйд — четвертая жертва Джека Потрошителя.

69-летняя Клапп — праправнучка Чарльза Аллена Лечмера, развозчика мяса, которого обнаружили рядом с трупом Мэри Энн Николс в Уайтчепеле в 1888 году. Расследователи, изучающие дело Потрошителя, пришли к выводу, что мужчина тогда давал ложные данные. Имя, которое он называл полиции, — Чарльз Кросс — не соответствовало личности ни одного реального человека той эпохи.

Женщина призналась изданию, что узнала об этом лишь в последние годы. По ее словам, она была потрясена, когда выяснилось, что в семье мог быть один из самых известных серийных убийц в мировой истории. Женщина добавила, что часть ее родственников предпочитает не обсуждать эту тему, опасаясь негативной реакции окружающих.

По информации The Mirror, Лечмер оказался рядом с телом первой подтвержденной жертвы Джека-потрошителя (Николс). Другой возчик, Роберт Пол, увидел Лечмера над телом, но не заметил вокруг крови. После короткого разговора мужчины отправились за полицейским. Лечмер сообщил офицеру ложную информацию, заявив, что на месте работает другой страж порядка. По мнению Сьюзан, таким образом он пытался отвести подозрения от себя.

Издание напомнило, что Лечмер с детства помогал матери, занимавшейся разделкой лошадиного мяса, и умел обращаться с острыми инструментами. На допросе в суде он использовал имя отчима, что, по мнению исследователей, позволило ему избежать пристального внимания полиции. Позднее изучение архивов показало, что указанный им адрес совпадает с адресом проживания Лечмера.

Клэпп считает, что рабочий маршрут ее предка мог позволить ему совершить и другие убийства — тела многих жертв находили неподалеку от улиц, по которым он проезжал ранним утром. Она отметила, что в семье долгие годы никто не знал о возможной причастности Лечмера к преступлениям.

