В России подсчитали средний размер социальной пенсии в следующем году

Средний размер социальной пенсии в России в 2026 году составит 16,6 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на открытые данные, сообщает РИА Новости.

Это следует из заявления депутата Госдумы Алексея Говырина об индексации с 1 апреля следующего года социальной пенсии на 6,8%.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

До этого Говырин рассказал, что средний размер страховой пенсии по старости в России достигнет 27 тысяч рублей в 2026 году. Рост среднего размера пенсий будет обеспечен за счет индексации на 7,6%, добавил он.

6 декабря стало известно, что в новом году в России увеличат ряд социальных выплат. Кроме того, вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он достигнет 27 093 рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.