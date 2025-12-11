На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России подсчитали средний размер социальной пенсии в следующем году

Средний размер социальной пенсии в 2026 году составит 16,6 тыс. рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер социальной пенсии в России в 2026 году составит 16,6 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на открытые данные, сообщает РИА Новости.

Это следует из заявления депутата Госдумы Алексея Говырина об индексации с 1 апреля следующего года социальной пенсии на 6,8%.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

До этого Говырин рассказал, что средний размер страховой пенсии по старости в России достигнет 27 тысяч рублей в 2026 году. Рост среднего размера пенсий будет обеспечен за счет индексации на 7,6%, добавил он.

6 декабря стало известно, что в новом году в России увеличат ряд социальных выплат. Кроме того, вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он достигнет 27 093 рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами