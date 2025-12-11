На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, уроженцы каких стран чаще других получали паспорта России в 2025 году

РИА Новости: уроженцы Франции чаще всего получали гражданство РФ в 2025 году
Владимир Астапкович/РИА Новости

Уроженцы Франции чаще других иностранцев получали паспорта России в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По информации агентства, в текущем году российское гражданство получил 71 иностранец, среди которых шесть детей. Из них 32 человека родились во Франции. Самому старшему французу, получившему гражданство РФ 87 лет, а самому младшему — восемь.

При этом граждане других стран получали российский паспорт значительно реже. В тройку лидеров также вошли США и Германия — шесть и пять человек соответственно.

Помимо этого, гражданство РФ получили четыре уроженца Таджикистана, включая двух детей и четыре уроженца Италии. Кроме того, паспорт России предоставили трем выходцам с Украины, а также уроженцам Сербии, Ливана, Марокко, Боснии и Герцеговине, Турции, Казахстане, Сирии, Иране, Камеруне, Великобритании, Хорватии и Югославии.

До этого житель Волчанска, который до сих пор пользовался паспортом СССР, через суд добился признания факта своего проживания в России для получения гражданства. Карпинский городской суд установил юридический факт непрерывного проживания мужчины на территории страны по состоянию на 6 февраля 1992 года — дате вступления в силу первого закона РСФСР о гражданстве.

Ранее глава СВР вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора.

