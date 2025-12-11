На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Дети России — умнее»: в Госдуме раскритиковали «Конституцию для зумеров»

Депутат Толмачев: книга «Конституция для зумеров» высмеивает государственную символику
true
true
true
close
Соцсети

Россияне обнаружили на полках книжных магазинов «Конституцию для зумеров» — в ней права человека назвали «имбой», а народ – «сигмой». Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» обвинил авторов книги в насмешке над государственной символикой. Депутат подчеркнул, что российские подростки гораздо умнее, чем о них думают создатели «зумерской конституции».

«Конституция для зумеров, которую нашли внимательные покупатели в одной книготорговой сети, выглядит как попытка найти общий язык с младшим поколением. Только попытка эта — неудачная. Получилась какая-то дурная пародия. Конституция — это основной закон страны, официальный документ, который состоит из четких и отточенных формулировок. Сделано это неспроста. Каждая фраза на своем месте, структура такая, чтобы не допустить искажения смысла. А попытки перевести Конституцию на простоватый сленг наносят ущерб не только форме, но и содержанию. Вот прокурор удивится, если узнает, что он, оказывается, «бести» судьи – это прямое искажение смысла, не говоря о недопустимости такого панибратского отношения к служителям закона», — заявил депутат.

Толмачев посетовал, что шутка с Конституцией – неудачная, а «дети России – умнее».

«Законы требуют уважительного отношения. Это аксиома. А зумерская «конституция» все-таки больше смахивает на насмешку над правилами и государственной символикой. Такое впечатление, что авторы переделки считают, что дети и подростки в России не способны понять содержание закона. Вопрос к создателям: они действительно думают, что наши ребята интеллектуально не дотягивают до понимания Конституции? Верю, что подростки не воспримут глуповатый стиль «конституции» всерьез. Дети России — умнее. А шутка с основным законом – неудачная», — сказал он.

До этого в сети завирусились фотографии «Конституции для зумеров». Авторы книги назвали гимн России – «главным треком» и заменили большинство слов на англицизмы и жаргонизмы. Поправки 2020 года назвали «апдейтами». Раздел про президента РФ – «главной сигмой», а основы конституционного строя – «базовым вайбом страны». Кроме того, авторы подчеркнули, что Россия – большой проект, где все «чиназес». Суверенитет в книге описан словами, что «Россия – не пикми».

Ранее россиян предупредили, когда лайк или репост могут стать поводом для уголовного дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами