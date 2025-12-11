«Дети России — умнее»: в Госдуме раскритиковали «Конституцию для зумеров»

Россияне обнаружили на полках книжных магазинов «Конституцию для зумеров» — в ней права человека назвали «имбой», а народ – «сигмой». Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» обвинил авторов книги в насмешке над государственной символикой. Депутат подчеркнул, что российские подростки гораздо умнее, чем о них думают создатели «зумерской конституции».

«Конституция для зумеров, которую нашли внимательные покупатели в одной книготорговой сети, выглядит как попытка найти общий язык с младшим поколением. Только попытка эта — неудачная. Получилась какая-то дурная пародия. Конституция — это основной закон страны, официальный документ, который состоит из четких и отточенных формулировок. Сделано это неспроста. Каждая фраза на своем месте, структура такая, чтобы не допустить искажения смысла. А попытки перевести Конституцию на простоватый сленг наносят ущерб не только форме, но и содержанию. Вот прокурор удивится, если узнает, что он, оказывается, «бести» судьи – это прямое искажение смысла, не говоря о недопустимости такого панибратского отношения к служителям закона», — заявил депутат.

Толмачев посетовал, что шутка с Конституцией – неудачная, а «дети России – умнее».

«Законы требуют уважительного отношения. Это аксиома. А зумерская «конституция» все-таки больше смахивает на насмешку над правилами и государственной символикой. Такое впечатление, что авторы переделки считают, что дети и подростки в России не способны понять содержание закона. Вопрос к создателям: они действительно думают, что наши ребята интеллектуально не дотягивают до понимания Конституции? Верю, что подростки не воспримут глуповатый стиль «конституции» всерьез. Дети России — умнее. А шутка с основным законом – неудачная», — сказал он.

До этого в сети завирусились фотографии «Конституции для зумеров». Авторы книги назвали гимн России – «главным треком» и заменили большинство слов на англицизмы и жаргонизмы. Поправки 2020 года назвали «апдейтами». Раздел про президента РФ – «главной сигмой», а основы конституционного строя – «базовым вайбом страны». Кроме того, авторы подчеркнули, что Россия – большой проект, где все «чиназес». Суверенитет в книге описан словами, что «Россия – не пикми».

