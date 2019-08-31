МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

МЧС оповестило жителей Московской области о сильном тумане в субботу, 31 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Как отмечается, видимость при тумане составит около 800 метров. По словам представителя МЧС, такие данные привели специалисты ФГБУ «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Туман продержится до 09.00 в Московской области, его видимость составит 300–800 метров.

В МЧС предупредили жителей региона быть предельно внимательными, а людей с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями оставаться в помещениях в указанное время.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в Новосибирске задержаны десятки рейсов.