США призвали своих граждан срочно покинуть Иран через Армению или Турцию

Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Иран, рекомендовав для выезда сухопутные маршруты через Армению или Турцию. Об этом говорится в экстренном заявлении на сайте ведомства.

В предупреждении отмечается, что наличие американского паспорта может стать основанием для задержания иранскими властями. Гражданам также советуют ожидать перебоев с интернетом и заранее планировать альтернативные способы связи.

«Гражданам США следует ожидать дальнейших перебоев с интернетом, планировать альтернативные способы связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию», — говорится в сообщении Госдепа.

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не побоится использовать мощь американской армии против Ирана.

За день до этого телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без боевых действий.

Ранее Трамп ввел пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном.