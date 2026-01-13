Лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского возле стадиона «Спартак», перекрыв дорогу и повредив деревья. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Снежный обвал завалил путь к городской набережной. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают коммунальные службы.

Это произошло на фоне мощного циклона, который обрушился на Камчатку накануне, вызвав обильные снегопады и шквалистый ветер. По прогнозам, сильный снегопад, шквалистый ветер и лавинная опасность в некоторых районах сохранятся еще несколько дней. Власти призвали жителей без необходимости не пользоваться личным транспортом.

До этого краевой противолавинный центр выпустил штормовое предупреждение. С 13 по 15 января лавины могут сойти в горах Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов и Петропавловска-Камчатского, включая бассейн реки Паратунка, территорию Кроноцкого заповедника и вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевскую группу вулканов.

Ранее циклон на Камчатке привел к отмене всех авиарейсов и закрытию автодорог.