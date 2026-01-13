Мэр Таганрога рассказала о последствиях после атаки украинских дронов

Камбулова: два предприятия и восемь домов повреждены в Таганроге при атаке БПЛА

Два предприятия, восемь домов и шесть машин повреждены в Таганроге Ростовской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

По ее словам, информации о возможных пострадавших не поступило.

В настоящее время ведется ликвидации последствий атаки, рабочая группа начинает обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба, добавила Камбулова.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки дронов на Таганрог и Красносулинский район.

По данным министерства обороны России, силы ПВО в ночь на 13 января перехватили и уничтожили 11 дронов над пятью регионами РФ. Больше всего целей нейтрализовали в Ростовской области. Также БПЛА сбили в Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму.

Ранее украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Брянской области.