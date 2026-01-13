Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады

Синоптик Шувалов: в ближайшие дни в Москве сильных снегопадов не будет

В Москве в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

«Пока в ближайшие дни снегопадов сильных не будет от слова совсем», — сказал он, отметив, что в столице ожидается усиление морозов, пик которых придется на выходные.

По его словам, выпавший в Москве снег попадает в категорию слабого и назвать его снегопадом было бы преувеличением. Согласно его прогнозу, в среду, 14 января, ожидается небольшой снег, который не повлияет на дорожную обстановку.

Пока на горизонте прогнозирования, пять-семь дней, оттепели не видно, добавил синоптик.

До этого ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что рекордное количество снега, выпавшего в столице, связано с приходом южного циклона, для которого характерны обильные осадки.

По состоянию на 13 января в Москве наблюдается рекордная высота снежного покрова после затяжных снегопадов, начавшихся в конце прошлой недели. Снегопад, прошедший 9–10 января, стал сильнейшим за последние 56 лет (с 1970 года). Высота снежного покрова достигла 49 см.

