Дипломат США назвала «опасной эскалацией» применение Россией комплекса «Орешник»

Применение Россией против Украины ракетного комплекса «Орешник» создает «опасную эскалацию» конфликта, заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

Брюс в ходе заседания Совета Безопасности ООН отметила, что РФ предприняла новые атаки на Украину, в том числе нанеся удар способным нести ядерное оружие «Орешником» по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и Североатлантического альянса. Она назвала применение «Орешника» еще одной «опасной и необъяснимой эскалацией» украинского конфликта.

Российские военные в ночь на 9 января нанесли удар «Орешником» по объектам во Львовской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на атаку. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Киев срочно созывает Совет Безопасности ООН.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему Украина не может сбить «Орешник».