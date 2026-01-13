Глава «Ахмата» одобрил призыв отправить американский спецназ в Чечню

США действительно стоит отправить элитный спецназ в Чечню, чтобы попытаться выкрасть главу региона Рамзана Кадырова, заявил глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Telegram-канале. Так он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Алаудинов уверен, что операцию ждал бы провал, спецназовцы попросту не смогли бы покинуть Россию.

«Второе — Кадыров <...>, который сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам с Америки», — заявил военный.

Он добавил, что ему было бы интересно увидеть, на что способен американский спецназ.

7 января Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить главу республики Рамзана Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали Зеленского «позорником» за призыв США захватить Кадырова как Мадуро.