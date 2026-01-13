Размер шрифта
Новости. Общество

Волгоградский аэропорт временно приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Волгограда (Гумрак) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил советник руководителя ФАВТ (Росавиация) Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в аэропорту Калуги (Грабцево) в целях безопасности также вводились временные ограничения на полеты.

Минобороны РФ ранее сообщало о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 января перехватили и уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью российскими регионами. По данным оборонного ведомства, больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА).

В заявлении уточняется, что атака продолжалась с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января. ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Ранее в трех городах России сняли ограничения на работу аэропортов.

