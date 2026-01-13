«Я тоже собой что-то представляю!» Ирине Апексимовой — 60

13 января 2026 года заслуженная артистка России, актриса Ирина Апексимова отмечает 60-летний юбилей. Хотя ей с трудом удалось поступить в вуз, она прошла творческий путь от кордебалета до директора Театра на Таганке, полюбившись зрителям не только театра, но и кино.

Апексимова родилась в Волгограде, в семье пианиста и баяниста Виктора Апексимова и хормейстера Светланы Апексимовой. Когда будущей актрисе было восемь лет, ее родители развелись, а в 13-летнем возрасте девочка вместе с матерью и братом переехали в Одессу.

Апексимова с детства мечтала стать певицей, а потому она пошла учиться в специализированный театральный класс. Получив аттестат в 1983 году, она отправилась в Москву, где попыталась поступить в театральный вуз, однако ее не взяли из-за слишком сильного одесского акцента.

Вернувшись домой, она устроилась актрисой кордебалета в Одесском академическом театре музыкальной комедии. На следующий год ей снова не удалось поступить в вуз. Тогда Апексимова стала частью трупы театра в родном Волгограде, а в 1985 году переехала в Москву.

В 1986 году девушке наконец удалось избавиться от говора и поступить в мастерскую Олега Табакова Школы-студии МХАТ, которую она окончила в 1990 году. Ее сразу взяли в труппу в МХТ имени А.П. Чехова, где она прослужила 10 лет. Кроме того, в 1987 году состоялся кинематографический дебют Апексимовой в драме «Башня» режиссера Виктора Трегубовича. В 1994 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на Парижском кинофестивале за короткометражный фильм «Октябрь», снятый Абдеррахманом Сиссако.

В 2000 году Апексимова основала собственное театральное агентство и занялась постановкой спектаклей в сотрудничестве с режиссером Романом Виктюком. С 2012 года актриса стала директором его театра, а в 2015 году покинула пост, поскольку была назначена директором Московского государственного театра на Таганке.

Спустя пять лет артистка стала совмещать эту должность с управлением театром «Содружество актеров Таганки», а в 2021 году под ее руководством две труппы объединились, завершив 30-летний раскол.

Несмотря на руководящую должность, Апексимова продолжает сама выходить на сцену. В интервью журналу BURO. она объяснила, как ей удается совмещать творческую и организационную работу:

«Все люди разнообразны и многогранны. Если ты артист, это не значит, что ты должен всю жизнь подчиняться. Какая-то часть меня приспособлена к тому, чтобы подчиняться режиссеру. Другая часть моей личности говорит: «Ребята, подождите, я тоже собой что-то представляю!»