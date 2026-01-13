Размер шрифта
Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ

РИА: срок очередного платежа Украины МВФ в размере $180 млн истек
Yuri Gripas/Reuters

Украина просрочила многомиллионный платеж Международному валютному фонду (МВФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платежный график МВФ.

Ее срок истек в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев обязан был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования или $179 648 33,29. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

По состоянию на утро 13 января подтверждения о поступлении средств в платежном календаре МВФ нет.

До этого стало известно, что МВФ потребовал от Украины в течение 12 января вернуть $179,6 млн в счет погашения кредита.

В общей сложности в 2026 году, по расчетам фонда, Украина должна вернуть 2 000 980 442 СДР ($2 858 914 813,37) с учетом процентов с кредита. В 2027-м году — $1,9 млрд, в 2028 — $1,4 млрд, в 2029 — $2,3 млрд, в 2030 — $2,28 млрд.

Ранее в МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем всей мировой экономики.

