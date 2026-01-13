Киркоров взял аскезу на роскошь

Размер шрифта
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о новой идее народного артиста России Филиппа Киркорова. Малахова цитирует «Пятый канал».

По словам шоумена, Киркоров взял аскезу на полгода на роскошь, а именно коллекционирование арт-объектов. Малахов объяснил, что пока певец хочет обдумать происходящее в его жизни.

«Филипп занят собиранием арт-объектов в виде красивых сумок, скульптур», — объяснил телеведущий.

Кроме того, Малахов выразил уверенность, что дочь артиста Алла-Виктория тоже еще скажет свое слово в моде и искусстве.

«Она еще даст всем прикурить, поверьте», — заключил он.

Накануне Киркоров рассказал, что его дети избегают публичности.

«Когда она видит себя в сюжете, говорит: «Зачем? Меня же будут буллить в школе». Они хотят самостоятельности и доказать, что сами могут. Не хотят, чтобы их ассоциировали только со мной», — поделился артист.

Ранее Киркоров исполнил песню на стихи Захаровой.

