Мертвые души 2.0. Как внедряют медицинские инновации в России без испытаний на животных и людях

Внедрение медицинских инноваций происходит в несколько этапов, каждый из которых длителен и трудоемок. Так сделано специально, чтобы в медицинской практике не оказались технологии или вещества, не испытанные на лабораторных животных и людях. Однако «Газета.Ru» столкнулась с ситуацией, в которой скомпрометированной оказалась вся цепочка испытаний, но так называемый акт внедрения все равно был подписан. О том, как в России появляются такие «инновации», почему молчат Минздрав и Минобрнауки, а прокуратура лишь констатирует факт, — в расследовании «Газеты.Ru».

От акта творения до акта внедрения

Давайте сначала расскажем, как должно на практике происходить внедрение медицинских инноваций. Возьмем, к примеру инновационную сетку, с помощью которой происходит фиксация органов при такой операции, как внедрение гастростомы, — это трубка, которая входит прямо в желудок, и через нее происходит кормление больных, когда через рот получать пищу невозможно. Ведь именно о такой сетке пойдет речь в нашем расследовании.

Сначала должен быть защищен патент, который фиксирует сам факт инновации и подробно ее описывает. После этого сетку можно опробовать на лабораторных животных. Для этого должны быть взяты две группы, допустим, кроликов. Всем им должна быть сделана операция. В одной группе кроликам пришивают сетку из нового материала, а в другой группе — из старого, уже внедренного в медицинскую практику.

Результат этих операций оценивается через определенный промежуток времени. Если инновационные сетки вызывают меньше воспалений, — они «выиграли». На основе этого исследования пишется научная статья. В ней подробно должен быть описан процесс и результат эксперимента. Научная статья посылается в рецензируемый научный журнал. Рецензенты — это независимые и видные ученые, которые специализируются на этом направлении исследований. Они оценивают эксперимент с точки зрения реализуемости, корректности и возможности получить результат, приведенный в статье. Если все хорошо, — исследование допускается к публикации. Подобная работа может быть написана и об испытании на людях.

Такие статьи могут стать базой для диссертации — кандидатской или докторской.

Тогда вместе с научным руководителем готовится текст диссертации, получается заключение этического комитета о том, что все эксперименты на животных или людях были проведены по правилам медицинской этики, назначается дата защиты и два независимых оппонента — ведущих ученых из этой области науки.

Диссертационный совет проверяет все документы, представленные в диссертации, и проводит защиту. Если она успешная, то результаты диссертации могут войти в лекционный материал для студентов, — это сделано для того, чтобы они получали самые свежие научные данные, а также может быть подписан «акт внедрения в медицинскую практику», — это сделано для того, чтобы инновации не «лежали на полке», а сразу попадали в больницы и медицинские центры.

Цепочка действий для получения «акта внедрения» выглядит так: патент — этический комитет — опыты на животных — опять этический комитет — испытания на людях (безопасность) — клинические испытания (эффективность на малой когорте) — научные статьи — рецензенты — диссертация — оппоненты — защита диссертации — клинические испытания на большой когорте — акт внедрения.

Этот путь выглядит длинным и труднопреодолимым, если проходить его честно. Однако, как выяснилось, можно легко обойти независимые экспертизы и контролирующие органы, если знать реалии современных медицинских организаций и диссертационных советов.

Выяснилось, что от акта творения до акта внедрения буквально рукой подать.

Три столпа диссертации Ваганова

«Газета.Ru» обратила внимание на диссертацию хирурга Алексея Ваганова под названием «Клинико-экспериментальное обоснование выполнения гастростомии с использованием полипропиленового экспланта» из-за того, что хирурга два раза пытались лишить звания кандидата наук на заседании диссертационного комитета РУДН (где он защищался), но совет оба раза отстоял своего диссертанта.

Хирург Ваганов Алексей Геннадьевич Городская клиническая больница №29 им. Н.Э.Баумана

А это странно, ведь опровергнуты все три основы, на которых зиждется его диссертация: это научные статьи (две из них отозваны из-за фальсификации данных), это эксперименты на кроликах и это испытания сеток на людях.

Обе научные статьи были опубликованы в иностранных журналах, а теперь отозваны по причинам: «фальсификация и фабрикация данных».

International Journal of Biomedicine

О фальсифицированном эксперименте на людях, который будто бы проводился в Ивановской больнице №7, «Газета.Ru» узнала из имеющихся в ее распоряжении документов из самой ивановской ГКБ №7, прокуратуры Ивановской области, Росдравнадзора по Ивановской области (он пишет, что полипропиленовые экспланты в ГКБ №7 не использовались) и заявлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС пишет, что гастростомия онкологическим пациентам в ГКБ №7 не проводилась).

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Кроме того, о том, что Ваганов не оперировал и не лечил людей, упомянутых в диссертации, «Газете.Ru» рассказал сам Ваганов, согласившийся побеседовать с изданием. Он заявил, что получил лишь 60 эпикризов (историй болезни), которые передал хирургу главврач Ивановской больницы №7 Евгений Стулов, трагически погибший в августе 2025 года.

По сути, — это все тот же гоголевский сюжет: афера с мертвыми душами, — были только бумаги об онкологических больных, которым подшили инновационные сетки, но самих больных никто не видел, — даже сам защищающийся хирург.

Третий столп — это операции на кроликах.

О том, что кролики тоже не оперировались, «Газета.Ru» узнала из имеющихся в ее распоряжении заявлений из Ивановской государственной медицинской академии, где располагается виварий, в котором якобы проводились операции, и управления министерства внутренних дел по Ивановской области.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Однако у самого автора диссертации на этот счет мнение другое. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что купил 12 кроликов на рынке, — поэтому, естественно никаких чеков у него не осталось. Полипропиленовые сетки тоже были куплены Вагановым за свои деньги, но никак подтвердить их покупку он не может. Эксперимент в виварии ИвГМА он проводил совместно с гистологом Владимиром Криштопом, который резко уволился из Академии, переехал в другой город и не выходит на связь.

В подтверждение этих данных, Ваганов предоставил «Газете.Ru» переписку с Криштопом и 12 фотографий тканей животных, залитых в восковые кубы. Вряд ли фотографии и переписка в наш «век фейков» могут быть достаточным основанием для того, чтобы безоговорочно верить в существование эксперимента на кроликах.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Кроме того, переехавший Владимир Криштоп неожиданно всплыл в материалах Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга. Он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет за фальсификацию другого эксперимента на животных, которых просто отдали в Иваново на передержку, хотя должны были провести научный эксперимент.

«Предоставленные сотрудниками академии видеозаписи животных с неповрежденным кожным покровом также стали подтверждением факта невыполнения работ. Далее, несмотря на отсутствие у животных заболевания, исполнители подготовили подложную научную документацию, завладев 20 000 000 рублей, выделенными на исследования. В результате таких действий исполнители, не проведя фактических испытаний, подготовили и представили в адрес заказчика заключение о неэффективности препарата», — сказано в материалах Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Возникает вопрос: как же получилось, что приведенная выше информация не является достаточной основой для того, чтобы диссертационный совет РУДН усомнился в том, что хирург Алексей Ваганов имеет право носить звание кандидата наук?

Замок Кафки внутри РУДН

А оказалось, что маленький и гордый диссертационный совет Российского университета дружбы народов (РУДН) не подчиняется никому, над ним не властна даже прокуратура, которая не осуществляет надзора над его деятельностью. Поэтому, теоретически, если подобный совет захочет признать кандидатом или доктором наук любого, даже не знающего букв и цифр человека в России, — он может это сделать.

Вид на здание Российского университета дружбы народов Григорий Сысоев/РИА Новости

Как же это получилось? Ведь существует Высшая аттестационная комиссия (ВАК), — именно она присуждает подобные звания. Но, как ответила ВАК на запрос «Газеты.Ru», РУДН имеет право самостоятельного присуждения степеней, а разбираться с создавшейся ситуацией ВАК не может по закону. То есть главные специалисты по диссертациям в стране оказались в той ситуации, когда они даже не имеют права задать вопрос независимому диссертационному совету.

Может быть, тогда Минобрнауки, которому подконтролен РУДН, может разобраться: как же так, — вся доказательная база диссертации скомпрометирована, хирург сам сознался в том, что он не оперировал и не лечил больных, — но он все равно остается кандидатом?

Но, как официально ответило министерство науки и высшего образования «Газете.Ru»: «Минобрнауки запрашивало РУДН информацию для анализа ситуации. Согласно полученным данным, диссертационный совет РУДН рассмотрел заявление о лишении А.Г. Ваганова ученой степени и принял решение отказать в удовлетворении этого заявления».

То есть Минобрнауки запрашивает: а все ли нормально у вас в РУДН с полностью сфальсифицированной экспериментальной базой для диссертации? А РУДН говорит: да, все нормально.

И дальше никаких действий.

Кроме того, в своем ответе «Газете.Ru» министерство уточняет: «Минобрнауки России осуществляет контроль только в части соблюдения диссертационными советами установленных критериев к диссертациям и квалификации их членов. Этот контроль проводится на основе мониторинга и рекомендаций Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и распространяется на защиты, состоявшиеся после вступления в силу ведомственного нормативного акта о введении процедуры контроля 9 июля 2023 года. Таким образом, защита диссертации А.Г. Ваганова, состоявшаяся в 2022 году, не подпадала под данный контрольный механизм».

Получается, достоверность научного знания зависит от того, в какой год защищается человек? И ведь речь идет о медицинской инновации, от которой в будущем будут зависеть жизни людей.

Но, судя по всему, диссертационный совет РУДН этот факт не смущает. Что касается эпикризов, совет валит все на Сеченовский университет, который был базой для написания диссертации: «В диссертационном совете имелись необходимые документы для проведения процедуры защиты, а именно заключение локального этического комитета и заключение организации с рекомендацией к защите, полученные от Первого Московского медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовского университета)», — так ответил РУДН на запрос «Газеты.Ru».

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ну а Сеченовский университет на все официальные запросы молчит, — видимо, он тоже никому неподконтролен, поэтому спокойно нарушает закон РФ №2124-1 «О средствах массовой информации».

Кроме того, как не раз заявлял РУДН, «в компетенции диссертационного совета не входит установление или опровержение факта фальсификации представленных документов. Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов».

Но прокуратура полностью опровергла факты осуществления операций на людях (60 эпикризов), а также опровергла факты осуществления операций на кроликах. То есть вся фактологическая база диссертации скомпрометирована. Кроме того, диссертационный совет РУДН во время проверки МВД по району Хамовники, упоминал, что даже не видел оригиналов эпикризов. Может ли это стать причиной для лишения Ваганова степени кандидата наук по мнению диссовета? — задает вопрос РУДН «Газета.Ru».

И вот официальный ответ университета: «Диссертационный совет РУДН не получал никакие официальные документы от прокуратуры, опровергающие факты осуществления операций и подтверждающие фальсификацию фактологической базы исследования».

Прокуратура молчит, Минобрнауки молчит, Минздрав — тоже. В Минздраве «Газете.Ru» с вопросами об акте внедрения и внесения новых данных из диссертации в преподавание студентам посоветовали обратиться в Сеченовский университет и Ивановскую больницу, в ведомстве ничего об этом не знают.

Остается только гадать, как функционирует и чем подпитывается такой «круговорот молчания».

«Я просто обычный хирург»

Ну а больше всего ситуацией с разоблачением удивлен сам Ваганов. Он до сих пор не может свыкнуться с таким вниманием к его диссертации, которых, по его мнению, тысячи, — и они все примерно такого уровня.

«Да, если бы мы знали, что вся эта история разовьется, — может быть, там, как-то это проводили по-другому, договора бы по-другому заключали. Мы же не знали. Вы поймите, защита кандидатской диссертации, да, это, скажем так... проба пера. Кому, скажем так, моя кандидатская диссертация интересна? Этих кандидатских диссертаций — сотни и тысячи. Почему именно я? Таких, как я, тысячи кандидатских защищаются. Ну, ни у кого вопросов не возникает, никто не шерстит, не выискивает какие-то эти самые… Ну, просто (в чем) сверхценность, с которой люди пытаются меня просто закатать в асфальт, я не понимаю, что я такого сделал. Правда. Ну, я понимаю, если бы там, ну, какие-то деньги пилили, там, еще что-то. Но ничего этого, правда, нет. Я просто обычный хирург», — признался он «Газете.Ru». А.Г.Ваганов кандидат медицинских наук

Ваганов считает, что главной его ошибкой была не фальсификация, а то, что он рассорился со своим бывшим научным руководителем — хирургом Сергеем Шурыгиным. Здесь — корень конфликта, который разросся в разбирательство, а позже привел к расследованию «Газеты.Ru». Не было бы этого конфликта, — никто не узнал бы о диссертации, «которых тысячи».

А может и правда Ваганов — самый обычный российский хирург с самой обычной диссертацией?

Общество специально создало звания кандидатов и докторов наук, а далее член-корров и академиков, чтобы выделить самых умных своих граждан, чтобы прислушиваться к их мнению, давать им гранты, строить на их знаниях свои инновации. Ну а если все так легко фальсифицируется, если существуют никому не подконтрольные диссоветы и неисполняющие свои обязанности исполнительные органы, — то можно ли доверять всем кандидатам, всем докторам, всем член-коррам и академикам?

Ведь сейчас, прямо в данный момент, Ваганов готовит свою докторскую диссертацию. «Газета.Ru» подтвердила эти данные в разговоре с Борисом Болдиным, — заслуженным врачом России, почетным заведующим кафедрой факультетской хирургии №1 Пироговского университета, — к которому Ваганов обратился с просьбой стать его научным руководителем, сказав, что докторская уже готова. Болдин Ваганову отказал, но в беседе с изданием он заверил: «Я уверен, что Ваганов в результате найдет себе покровителя».

И действительно, «Газета.Ru» обнаружила одну из последних научных статей Ваганова, в которых он числится доцентом кафедры госпитальной хирургии медицинской академии Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова.

Статья выпущена в кооперации с профессором Ахмедом Аслановым — сосудистым хирургом из города Нальчика. Вероятно, именно там готовится к защите следующая квалификационная работа «обычного хирурга».

Асланов на запрос «Газеты.Ru» не ответил.

Мертвые души. Антиутопия.

Итак, представим, что где-то в параллельной Вселенной, на планете Земля в госпитале маются в горячке больные с гастростомами. Нет, они не брошены, рядом с каждым заботливый студент медицинского института. Студенты вытирают пот, снимают гной, образовавшийся вокруг трубки.

Главный врач входит в палату: — Опять у нас воспаления на этих гастростомах, вроде бы инновационные сетки используем, все делаем как надо. Что ж такое? — Странно, — говорит отличница, студентка меда Нина. Нам лекцию читал сам академик Ваганов, говорил, что эффективность этих сеток доказана в диссертации, акт внедрения показывал. А люди погибают… — Не знаю в чем дело, — говорит главврач. Главное, у нас в этой палате лежат бывшие сотрудники РУДН и Сеченовки, мы им по блату ставим самые лучшие инновационные сетки, а смертность больше, чем в обычных палатах…

«Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа» (Гоголь. «Мертвые души»)