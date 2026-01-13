Британская программа по созданию ракет большой дальности для Украины приблизит мир к началу ядерной войны, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте на платформе X.

По словам политика, Киев будет использовать полученные от Лондона ракеты против Москвы. В связи с этим Мема назвал программу Великобритании «серьезным вмешательством» и обвинил королевство в неоднократном препятствовании достижению мира.

«Это наводит меня на мысль, что Великобритания является главным спонсором и инициатором этого конфликта. Она делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности», — отметил член «Альянса свободы».

Он выразил уверенность, что действия Соединенного королевства приближают мир к ядерной войне. При этом политик задался вопросом, хотят ли жители этой страны такого развития событий.

11 января британское министерство обороны объявило о разработке новых баллистических ракет Nightfall для Украины. Максимальная стоимость производства одной такой ракеты составит £800 тыс. (около 84,7 млн рублей). Ожидается, что первые три Nightfall спроектируют в течение 12 месяцев и затем приступят к их испытаниям.

Ранее Соединенное королевство и Францию заподозрили в завуалированном объявлении войны России.