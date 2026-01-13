Размер шрифта
На севере Украины в Чернигове произошел взрыв

В Чернигове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
Sofiia Gatilova/Reuters

В Чернигове на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

«В Чернигове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

По данным украинского издания «Фокус», в ночь на 13 января взрывы также произошли в Киеве. Сообщалось, что в столице Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

В ночь на 9 января бойцы российской армии нанесли удар «Орешником» по объектам во Львовской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на атаку. Глава МИД страны Андрей Сибига сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее часть населенных пунктов в Черниговской области осталась без света.

