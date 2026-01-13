В завершение новогодних праздников есть еще один повод подарить родным и близким тепло и внимание — старый Новый год. Искренние поздравления поднимут настроение и скрасят начало будней. «Газета.Ru» подготовила 80 ярких картинок и душевных пожеланий для родных, друзей, знакомых, коллег и партнеров.

30 открыток на старый Новый год — 2026

Поздравить родственников и знакомых со старым Новым годом можно красочной картинкой. Скачайте понравившуюся открытку на смартфон или компьютер и отправьте близким вам людям в мессенджере. Можно также разместить ее в соцсетях. Это отличный способ подарить праздничное настроение вашему окружению.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

50 поздравлений со старым Новым годом — 2026

Старый Новый год — приятный повод порадовать близких людей добрыми пожеланиями. Если в голову не приходят красивые слова, воспользуйтесь одним из шаблонов ниже. Эти поздравления подойдут и для мессенджеров, и для СМС.

Поздравления родственникам

Старый Новый год — как вторая глава новогодней истории. Пусть в ней будет больше тепла, радости и ярких моментов! С праздником!

Со старым Новым годом! Пусть каждый день будет наполнен спокойствием, уютом и добрыми новостями.

Пусть в вашем доме всегда будет светло, тепло и спокойно, а сердце наполнено радостью и любовью. Со старым Новым годом!

Пусть старый Новый год станет началом перемен к лучшему! С праздником!

Пусть все ненужное останется в прошлом году, а все хорошее придет к вам в будущем! Поздравляю со старым Новым годом!

Пусть в новом году будет больше поводов для встреч и теплых бесед! С праздником!

Со старым Новым годом! Желаю здоровья, радости, счастья весь год! Обнимаю вас!

Сегодня старый Новый год — еще один повод загадать желание. Пусть оно обязательно сбудется! С праздником!

Пусть в этом году вас окружают только хорошие и любящие люди! Со старым Новым годом!

Со старым Новым годом! Желаем здоровья и душевного равновесия. Мы вас любим и всегда ждем в гости!

Пусть старый Новый год принесет еще больше любви, нежности и тихого счастья!

Пусть в твоей жизни будет больше радости, а я всегда буду рядом. Со старым Новым годом, любовь моя!

Желаю, чтобы моя любовь согревала тебя даже в самые холодные дни. С праздником!

Со старым Новым годом! Желаю тебе спокойствия, уверенности и тепла, которым я всегда могу с тобой поделиться!

Пусть в новом году мы больше будем вместе и меньше будем друг по другу скучать! Со старым Новым годом!

Пусть каждый день этого года приносит нам повод вспомнить, как сильно мы друг друга любим. С праздником!

В старый Новый год хочу загадать, чтобы наша любовь только крепла! С праздником тебя!

Со старым Новым годом! Пусть впереди будет много светлых дней, где мы рядом и счастливы.

С праздником тебя! Желаю, чтобы в твоей душе всегда было тепло — даже если за окном зима, а меня нет рядом.

Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда чувствовал(а) мою поддержку, заботу и любовь!

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Поздравления детям

Со старым Новым годом, родной(ая)! Пусть он принесет тебе много радости и чудес.

Желаю, чтобы каждый твой день был интересным, веселым и немного волшебным. С праздником!

Пусть в новом году у тебя будет много друзей, игр и счастливых моментов. Поздравляю со старым Новым годом!

Пусть в твоей жизни будет больше волшебства, а каждый день будет новой страницей удивительной истории! Со старым Новым годом!

Пусть старый Новый год принесет тебе удачу и хорошее настроение. С праздником!

Пусть все задуманное получится у тебя легко и весело! Со старым Новым годом!

С праздником! Желаю, чтобы у тебя всегда было хорошее настроение и вера в себя.

Со старым Новым годом! Пусть он будет сказочным и счастливым для тебя.

Родной, со старым Новым годом тебя! Желаю тебе фантазии, чтобы мечтать, и энергии, чтобы учиться новому!

С праздником! Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были добрые люди и верные друзья!

Со старым Новым годом, друг! Пусть впереди будет больше поводов для радости и встреч!

Желаю, чтобы новый год был щедрым на хорошие новости и приятные сюрпризы. С праздником!

Пусть в новом году все складывается легко, а рядом будут только свои люди! С праздником!

Пусть в нашей жизни будет больше смеха, тепла и моментов, которые мы будем вместе вспоминать. Со старым Новым годом!

С праздником! Желаю, чтобы в новом году было больше поводов гордиться собой и радоваться успехам!

Со старым Новым годом! Пусть все хорошее получается, а плохое больше никогда не тревожит!

Друг! Пусть тебя окружают те, кто в любой момент готов оказать тебе поддержку! Со старым Новым годом!

Со старым Новым годом! Желаю веры в себя и бесконечного позитива!

Пусть в этом году твой путь к звездам обойдется без терний! С праздником!

Со старым Новым годом! Пусть в этом году будет много запоминающихся моментов и приятных встреч!

Поздравляю со старым Новым годом! Пусть наступивший год будет стабильным, успешным и продуктивным!

Пусть новый год принесет вам надежных партнеров, интересные проекты и новые возможности. С праздником!

Со старым Новым годом! Желаю профессионального роста и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть рабочие задачи решаются легко, а результаты только радуют. С праздником!

Со старым Новым годом вас! Желаю стабильности, четких целей и уверенного развития.

Пусть в новом году вас сопровождают стабильность и удача!

Со старым Новым годом! Благодарю вас за сотрудничество и доверие!

Со старым Новым годом! Пусть все поставленные цели будут достигнуты в запланированные сроки!

Желаю, чтобы работа приносила удовлетворение, а результаты — радость и стабильность. С праздником!

Со старым Новым годом! Пусть наступивший год будет успешным, стабильным и перспективным для нашего сотрудничества!

Старый Новый год: что это за праздник и когда его отмечают

Старый Новый год очень популярен в России, хотя в других странах о нем почти не знают. Все дело в переходе на «новый стиль» в 1918 году. Тогда по решению большевистского правительства в стране был введен григорианский календарь, чтобы избавиться от сложностей в отношениях между Россией и европейскими государствами (разница в датах составляла 13 дней, и это затрудняло обсуждение международных вопросов).

Русская православная церковь это решение не одобрила и продолжает жить по юлианскому календарю, и поэтому в обиходе остались оба варианта. А Новый год в России стали праздновать и по старому, и по новому стилю. В 2026 году старый Новый год отмечают в ночь на среду, 14 января .

Старый Новый год — не такой шумный и значимый праздник, как 1 января. Но во многих российских семьях все еще сохраняется традиция собираться на праздничный ужин с родными и близкими. В этот вечер можно посмотреть новогодние фильмы и обменяться подарками, чтобы поддержать праздничную атмосферу.