Елену Степаненко заметили с молодым избранником

Юмористку Елена Степаненко заметили с человеком моложе нее, который может быть ее избранником, рассказал продюсер Сергей Дворцов. Звездного инсайдера цитирует News.ru.

По словам Дворцова, на нескольких мероприятиях Степаненко видели с «приятным» мужчиной лет 45.

«Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения», — поделился наблюдениями он.

Дворцов добавил, что администратор часто сопровождает Степаненко на мероприятиях, и предположил, что благодаря новым отношениям юмористка чувствует себя и выглядит лучше.

Развод Елены Степаненко и юмориста Евгения Петросяна состоялся в 2018 году. После 33 лет совместной жизни Степаненко заявила, что «отпустила Евгения Вагановича» в новую жизнь. В настоящее время он женат на 36-летней Татьяне Брухуновой.

Ранее в Москве закрыли дело о долге за раздел имущества Петросяна и Степаненко.