В Новокузнецке проверят роддом после сообщений о смерти новорожденных

СК и прокуратура начали проверки после смерти девяти младенцев в Кузбассе

Следственное управление СК и прокуратура Кемеровской области начали проверки в родильном доме №1 города Новокузнецка после сообщений о смерти нескольких новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

Cледователи СК сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего, начата доследственная проверка по статье «Халатность».

В региональной прокуратуре в свою очередь подчеркнули, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка деятельности должностных лиц медицинского учреждения. Также к проверке роддома привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» ранее сообщил, что во время новогодних каникул в родительном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. В материале говорится, что сейчас медицинское учреждение не работает. Официально его закрыли в связи с карантином из-за ОРВИ. Авторы публикации уточнили, что девять новорожденных умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.

Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.