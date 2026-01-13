Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Садальский об операции на сердце: «Шибануть могло когда угодно»

Актеру Садальскому установили второй стент в сердце
sadalskij/LJ

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о перенесенной операции на сердце. Пост о своем самочувствии он опубликовал на своей странице в Livejournal.

Первый стент в сердце ему установили шесть лет назад, недавно врачам пришлось поставить и второй.

«Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой. Врач, проводивший стентирование, тоже с юмором, лицо доброе, глаза умные», — делится 74-летний артист.ю

Садальский заявил, что операция прошла в Центре сосудистой хирургии ЦВКГ имени Вишневского Минобороны РФ. Выписать актера должны 13 января.

Накануне звездного хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде. Во время игры в падел он порвал ахиллово сухожилие. По словам Хайдарова, травма связана с его профессиональной деятельностью.

Ранее солистка «Комбинации» получила травму после падения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607111_rnd_7",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+