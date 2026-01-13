Садальский об операции на сердце: «Шибануть могло когда угодно»

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о перенесенной операции на сердце. Пост о своем самочувствии он опубликовал на своей странице в Livejournal.

Первый стент в сердце ему установили шесть лет назад, недавно врачам пришлось поставить и второй.

«Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой. Врач, проводивший стентирование, тоже с юмором, лицо доброе, глаза умные», — делится 74-летний артист.ю

Садальский заявил, что операция прошла в Центре сосудистой хирургии ЦВКГ имени Вишневского Минобороны РФ. Выписать актера должны 13 января.

Накануне звездного хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде. Во время игры в падел он порвал ахиллово сухожилие. По словам Хайдарова, травма связана с его профессиональной деятельностью.

Ранее солистка «Комбинации» получила травму после падения.