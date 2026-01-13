Робот-доставщик скинул оседлавшего его нетрезвого москвича

В Москве нетразвый мужчина решил покататься на роботе-доставщике, но упал с него. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Медвежий фарш».

«Робот-доставщик победил алкаша на Арбате. Кроме того, дебошира пнула проходившая мимо девушка», — сообщает канал.

Судя по кадрам, мужчина сел на робота-доставщика, который стоял около новогодней инсталляции. Передние колеса робота стали подниматься, мужчина соскользнул с него и упал спиной на асфальт.

До этого в центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами.

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят сделать роботов-курьеров полноценными участниками дорожного движения.