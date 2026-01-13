Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

В Госдуме предложили упростить регистрацию автотюнинга

Депутат Даванков предложил упростить регистрацию автотюнинга
chistoprudov.livejournal.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») выступил с предложением упростить регистрацию автомобилей с тюнингом, если он не влияет на безопасность дорожного движения, сообщает ТАСС.

«Если это не влияет на безопасность на дороге, то я считаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей», — сказал парламентарий.

По его словам, бывает тюнинг, превращающий автомобиль во «что-то инопланетное», но в остальных случаях это просто улучшение деталей и заводских характеристик, тем более что в России «не всегда они самые хорошие».

До этого автоюрист Дмитрий Славнов сообщил, что в России тюнинг автомобиля можно проводить только в случае, если владелец машины заблаговременно подтвердит, что это не угрожает безопасности движения и не повышает риски ДТП. Получив соответствующий сертификат одобрения, можно проводить работы, в противном случае — машину заберут на штрафстоянку, а затем потребуют вернуть ее в исходный вид.

«Под запретом — изменения в конструкции машины. То есть сотни инженеров на заводе просчитывали, как машина будет ездить именно в такой сборке, а здесь какой-то Кулибин, дядя Вася из гаража, говорит: «А внесу-ка я изменения, нафиг мне эти крылья?» Или ставит спойлер, или трубу-прямоток. И чем это грозит? Тем, что этот спойлер может оторваться», — привел пример специалист.

За незаконный тюнинг авто грозит штраф от 500 рублей, отправка машины на штрафстоянку, а также устранение изменений за десятидневный период. Если владелец не успеет все исправить, то машину лишат регистрации.

Ранее были названы три серьезных минуса чип-тюнинга двигателя автомобиля.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606583_rnd_7",
    "video_id": "record::2f21df24-d199-4cec-ab23-81b347f7db91"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+