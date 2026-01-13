Размер шрифта
Тарасова высказалась о назначении Медведевой в состав жюри «Ледникового периода»

Тарасова заявила, что Медведева не будет тушеваться в жюри «Ледникового периода»
Алексей Майшев/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева не будет тушеваться в составе жюри «Ледникового периода». Ее слова передают РИА Новости.

«Женя не будет тушеваться перед нами. А почему она должна тушеваться? У Жени всегда было и есть свое мнение. Она выдающаяся спортсменка. Женя — очень умная и высокопрофессиональная девочка. Мне кажется, что она любит свою профессию, поэтому почему бы ей не быть в жюри», — заявила Тарасова.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Авербух рассказал, как организовал подготовку к «Ледниковому периоду» с участием Трусовой, Косторной и Щербаковой.

