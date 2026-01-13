Названа возможная причина смерти младенцев в роддоме в Новокузнецке

Причиной гибели девяти новорожденных в родильном доме №1 в Новокузнецке стала респираторная инфекция. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В материале говорится, что из-за вспышки заболевания медицинское учреждение закрыли на карантин.

«Некоторые родители также сообщают об острой нехватке персонала в роддоме, что также могло послужить причиной массовой гибели младенцев», — отметили журналисты.

13 января Telegram-канал «Новокузнецк 112» написал, что во время новогодних каникул в родильном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. Новорожденные умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Авторы публикации подчеркнули, что трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области.

Региональное управление Следственного комитета РФ и прокуратура организовали проверки в медицинском учреждении. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность». В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что к проверке также привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

