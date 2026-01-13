Коктейли Молотова против БТР: зачем Горбачев послал армию штурмовать Вильнюс?

Штурм Вильнюсского телецентра стал поворотным моментом в истории распада СССР. Литва попыталась выйти из состава Союза при первой же возможности, и тогда Михаил Горбачев решил переиграть националистов, введя против них экономическую блокаду. Столкнувшись с реалиями независимости, литовцы должны были принять «наведение порядка» советской армией, — но вопреки всем ожиданиям встретили ее живым кольцом, защищая местный телецентр. О том, как Горбачев почти вернул Литву в Советский Союз — в материале «Газеты.Ru».

За независимость надо платить

Литва, как и другие прибалтийские страны, были присоединены к СССР в 1940 году по итогам заключенного с Германией пакта Молотова-Риббентропа и всегда после этого стояли в нем особняком. И хоть после массовых депортаций 1940-х годов организованное сопротивление советской власти было сломано, ни западные страны не признавали Прибалтику частью Советского Союза, ни сами ее жители не считали, что их судьба навеки связана с Москвой.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что как только в феврале 1990 года состоялись первые свободные выборы в Верховный совет Литовской ССР, он на первом же заседании принял акт о восстановлении независимости Литвы и выходе из СССР. Советские десантники заняли Вильнюсский горком КПСС и Высшую партийную школу, чтобы сохранить оплоты коммунистического влияния, а в Москве начали думать, что делать дальше.

Вопреки распространенному в публицистике 1990-х мнению, Горбачев никогда не пытался развалить Союз, а напротив, не стеснялся использовать силу, чтобы его сохранить. Однако в Литве с этим было тяжело. Если бы проблема сводилась только к мятежным депутатам и органам власти, то президенту достаточно было дать отмашку КГБ и армии, — и на следующий день бунтовщики бы просто не дошли до рабочих мест. Однако депутаты были лишь верхушкой айсберга, под которой скрывалось «Саюдис» — массовое народное движение за независимость, очень хорошо организованное и собирающее многотысячные митинги, организующее вооруженные дружины и готовое к массовой мобилизации.

В теории, и эту проблему можно бы было попробовать решить, послав в атаку танки, артиллерию и авиацию, и превратив Вильнюс в подобие Грозного образца 1995 года. Однако даже если бы советские граждане приняли эту войну (хотя все индикаторы говорили об обратном), она бы означала полный разрыв с Западом, усиление санкций вместо их снятия и возвращение Холодной войны к началу 1950-х. С учетом того, что сама перестройка была начата Политбюро в связи с невозможностью более конкурировать с США и НАТО в военной и технологической сфере, новый виток противостояния означал бы стратегический крах.

Поэтому Москва начала действовать умнее. Против Литвы была введена экономическая блокада, в надежде, что она добьет материальное благополучие литовцев, и так пошатнувшееся из-за резкой либерализации цен, начатой Верховным Советом.

Одновременно с этим партия и КГБ создавали внутри республики просоветские движения, в основном в среде коммунистов и русскоязычных. Задумка была простой и рациональной: жители Литвы должны были наесться горя с независимостью, проклясть «Саюдис» и вернуться обратно в дружную семью народов.

Задумка даже начала работать, — уже в июне Верховный Совет сдался и договорился с Горбачевым ввести «мораторий» на акт о независимости в обмен на снятие блокады. Экономику это сильно не выправило, и к концу года уровень инфляции приблизился к 100%. Казалось, советский президент обыграл наивных борцов за независимость как детей, и без единого выстрела.

Военная техника у телебашни в Вильнюсе, январь 1991 года Игорь Носов/РИА Новости

Вокзал, телеграф, телефон

Спустя полгода, 28 декабря, Верховный Совет отменил мораторий и вернулся к теме независимости, казалось, не имея на руках никаких карт. Экономика разваливалась, а после наступившего нового года в Вильнюсе начались протесты против дальнейшего повышения цен на потребительские товары. Наступало идеальное время, чтобы расправиться с мятежом раз и навсегда.

8 января просоветское движение «Единство» собрало своих сторонников на митинг перед зданием Верховного Совета, требуя роспуска депутатов. Митингующие даже попытались ворваться внутрь, но были после этого разогнаны властями с помощью водометов, без применения оружия. Одновременно с этим лояльные Горбачеву депутаты Верховного Совета СССР заявили, что им из Литвы шлют письма с просьбами «навести порядок», — это было классической советской риторической прелюдией для начала развертывания войск.

10 января Горбачев наконец сделал главный ход: потребовал немедленно восстановить советский конституционный порядок и отменить все, что ему противоречит. Это требование о безоговорочной капитуляции было подкреплено вылетевшей из Москвы группой спецназа КГБ «Альфа».

Уже на следующее утро подразделения Советской Армии, в основном из состава 76-й дивизии ВДВ, начали брать под контроль Вильнюс. В 11:50 захвачено здание Министерства национальной обороны. В 12:00 — Дом Печати, — солдаты использовали боевые патроны для оттеснения толпы мирных жителей от него, и несколько человек были госпитализированы. К ночи под контролем советских войск оказались телефонный узел и Вильнюсский вокзал, а еще днем местные коммунисты объявили о создании «Комитета национального спасения», — то есть, с точки зрения Литвы, о государственном перевороте. Лидер движения за независимость Литвы «Саюдис» Витаутас Ландсбергис всю ночь пытался дозвониться до Горбачева, но тот не брал трубку, — вряд ли ему было, что ответить.

Постепенный захват стратегических точек в Вильнюсе продолжался весь следующий день, и к ночи на 13 января важных целей осталось всего две: здание мятежного Совета и местная телебашня, их рупор. С башни решено было и начать.

Советские десантники в вестибюле вильнюсского телецентра, который они охраняют, 12 января 1991 года В. Борисенко/РИА Новости

Танки и люди

Телецентр защищала многотысячная, но не вооруженная толпа. Советские солдаты, танки и БМП прибыли к ней в час ночи и, сосредоточившись, начали продвигаться со стрельбой. Солдаты и бронетехника вели огонь поверх голов, не решаясь откровенно давить людей. Танки стреляли холостыми, пытаясь напугать собравшихся.

«Водитель танка не осмеливался проехать сквозь толпу, хотя много раз маневрировал взад и вперед. Позже разъяренные солдаты начали размахивать стволом танка, как дубинкой: он мог двигаться взад и вперед, держа его на высоте человеческого роста, или в бок на расстоянии около метра от земли. Большую часть времени танк целился стволом в лица людей, но даже это нас не пугало, и мы не отступали. Во время маневрирования танк врезался в переднюю часть припаркованного сбоку автобуса и ударил стволом фонарный столб — свет погас», — вспоминал защитник телецентра Повилас Админас.

Поняв, что это не помогает, советские войска при поддержке «Альфы» перешли к другой тактике, — в прорыв пошла пехота, пытаясь захватить телецентр.

Брошенная бронетехника после штурма у телебашни в Вильнюсе, 1991 год Игорь Носов/РИА Новости

«Они просто вышли из-за танков, подняли оружие и сделали серию выстрелов по окнам над головами людей. На наши головы падали осколки стекла. Были слышны крики. Мы оставались на дороге между танками и продолжали скандировать: «Литва!» Слева десантники били людей по плечам прикладами. Кто-то кричал: «Врача! Врача!» Люди падали, и десантники, стреляя, прорывались сквозь них и рвались внутрь. Внезапно слева появилась БМП. Освещая себе путь прожекторами, она проехала между упавшими людьми и стоящими там танками. Мы услышали, как кто-то кричит: «Мы взяли власть в свои руки, нет смысла сопротивляться. Идите домой!», — вспоминал участник событий Вайдотас Янушкинс.

К двух часам ночи штурм завершился и солдаты прервали прямой эфир: было видно, как вошедшая в комнату фигура свернула камеру. Большой пользы Москве это не принесло, — почти сразу в эфир вышла небольшая студия из Каунаса и призвала всех как можно больше говорить о действиях советской армии. Зато цена была большой: при штурме погибли 14 человек из числа защитников и один лейтенант «Альфы», а сотни были ранены. Бескровного возвращения Литвы больше не выходило, и потому намеченный штурм Верховного Совета был отменен.

Ребенок играет у телебашни в Вильнюсе, рядом с импровизированным мемориалом, где погибли люди в результате трагических событий 13 января 1991 года Pascal J Le Segretain/Sygma via Getty Images

Его, к слову, литовцы собирались защищать уже серьез. Если телецентр окружала толпа, вооруженная по большей части коктейлями Молотова, то у парламента собирались настоящие боевые дружины со стрелковым оружием, верховодил которыми Эндрю Эйва — этнический литовец и ветеран Сил специального назначения армии США («Зеленые береты»), для которых организация партизанской борьбы — профильная деятельность. На историческую родину он приехал бороться с коммунистами и готовить восстание, вопреки мольбам американского государства, которое хотело избежать провокаций.

Вокруг Верховного Совета возводили баррикады и оборудовали позиции, так что штурм бы мог бы получиться либо с применением тяжелой техники, либо большой кровью. На это советское государство пойти не могло, и свернуло все наступательные операции в Вильнюсе.

Штурм и жертвы вызвали бурю возмущения по всему Союзу — вплоть до того, что Горбачев и верховное руководство так и не признали свою ответственность, будто бы армия действовала самовольно (чего в советской стране быть, разумеется, не могло). Возникали конспирологические версии, будто все смерти были связаны со стрельбой неизвестных западных диверсантов. Но тогда выходило, что советская армия, «Альфа» и КГБ не заметили у себя под носом целые взводы иностранного спецназа, не доложили о них и не предприняли никаких действий. Более того, на тот момент США активно готовились к «Буре в пустыне» и наступлению на саддамовский Ирак, пользуясь дипломатической поддержкой СССР, — а было бы довольно странно совмещать это с беспрецедентными по наглости боевыми операциями на советской территории.

Поминальный крест, установленный около телебашни в Вильнюсе, в память о погибших в результате трагических событий 13 января 1991 года А. Бабушкин/ТАСС

14 января на Манежной площади в Москве собрались сотни тысяч человек в поддержку литовцев, — это была одна из крупнейших демонстраций в истории СССР.

В этих условиях ни о какой войне за сохранение целостности СССР не могло идти и речи, и с независимостью прибалтийских республик в Москве смирились.