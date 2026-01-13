Размер шрифта
Сенатор Грэм предложил Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News предложил президенту США Дональду Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи на фоне проходящих в республике протестов.

Грэм похвалил Трампа за то, что тот «встал на сторону народа Ирана», назвав аятоллу Хаменеи «ужасным человеком». По его словам, лидеру Ирана «пора уйти», и люди этого хотят.

«Дональд Трамп говорит, что лучший способ снова сделать Иран великим — это победа протестующих и свержение режима. Как этого добиться? Какие бы действия мы ни предприняли, господин президент, они должны воодушевить протестующих и напугать режим», — порассуждал Грэм.

Он заявил, что на месте Трампа ликвидировал бы тех лидеров, которые выступают против собственного народа. Сенатор призвал Трампа «положить этому конец».

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее Грэм пообещал, что «длительный кошмар» в Иране скоро закончится.

