ЦСКА официально подтвердил переход в состав игрока «Локомотива»

Полузащитник Дмитрий Баринов официально перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Добро пожаловать домой, Дима!» — сказано в заявлении.

Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и 13 января отправится вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

В текущем сезоне Баринов провел в составе «Локомотива» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. По общему количеству на счету футболиста 274 матча, 13 голов и 27 голевых передач за железнодорожников.

Ранее «Локомотив» достиг принципиальной договоренности о переходе Баринова в ЦСКА.