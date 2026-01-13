В Новокузнецке проверят роддом после информации о смерти новорожденных

Росздравнадзор проверит организацию медицинской помощи в роддоме №1 города Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли новорожденные. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области — Кузбассу проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в новокузнецком роддоме, где, по сообщениям СМИ, в новогодние праздники умерло девять новорожденных детей», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» ранее сообщил, что во время новогодних каникул в родительном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. В материале говорится, что сейчас медицинское учреждение не работает. Официально его закрыли в связи с карантином из-за ОРВИ. Авторы публикации уточнили, что девять новорожденных умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.

Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.