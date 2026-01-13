В Петербурге мужчина напал с трубой на коммунальщиков из-за отключения света

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 56-летнего мужчину, который повредил служебный автомобиль коммунальной службы металлической трубой из-за отключения электричества в его квартире. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел у дома на Варшавской улице, мужчина, вооруженный металлической трубой, разгромил автомобиль коммунальной службы, причиной агрессии стало отключение света в доме петербуржца.

Дебошира задержали, в отношении задержанного был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Он был помещен в изолятор временного содержания, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого россиянка напала на сотрудников управляющей компании, которые пришли отключать ей свет. Женщина задолжала за электроэнергию 88 тысяч рублей.

Ранее коммунальщики устроили разборки на проезжей части в Москве.