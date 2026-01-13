Бывшая жена Кеосаяна рассказала о прибавлении в семье

Актриса Хмельницкая во второй раз стала бабушкой

Актриса Алена Хмельницкая в итогах, подведенных к 55-му дню рождения, рассказала о новом прибавлении в семье. Праздничным постом она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я нахожусь сегодня со своими дочками, с внуком и внучкой, с зятем, со своей семьей в нереально красивом месте, это ли не счастье», — написала она под видео, сделанном в Таиланде.

Однако до этого было известно только о внуке артистки — в 2024 году ее дочь Александра родила сына Гаспара. О внучке звезды ничего неизвестно.

В 2024 году Алена Хмельницкая рассталась с бизнесменом Александр Синюшиным. В 2014 она развелась с режиссером Тиграном Кеосаяном, в браке с которым у нее родились две дочери — Александра и Ксения.

Когда Кеосаяна не стало в сентябре 2025 года, Хмельницкая выразила соболезнования, назвав его близким и родным человеком.

Жизнь и карьера актрисы – в галерее «Газеты.Ru».

Ранее Елену Степаненко заметили с молодым избранником.