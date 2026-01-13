Размер шрифта
В Саратовской области обезьяна искусала ребенка

В Саратовской области ребенок попал в больницу после нападения обезьяны
Ivanna Pavliuk/Shutterstock/FOTODOM

В городе Балаково Саратовской области в больницу доставлена пятилетняя девочка, которую укусила обезьяна в контактном зоопарке на территории торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы.

Инцидент произошел в зоопарке, расположенном в ТЦ на улице Минской. Владелец зверинца разрешил ребенку покормить одного из приматов. В ходе кормления другая обезьяна укусила девочку за палец.

Пострадавшая была госпитализирована в детское хирургическое отделение, где ей начали курс антирабических прививок для профилактики бешенства. Состояние ребенка стабильное. Медики отмечают, что это уже второй случай за месяц, когда посетитель этого зоопарка пострадал от обезьяны, в начале января с аналогичными травмами в больницу поступила 27-летняя женщина.

До этого в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа. Сразу после инцидента обратился в травмпункт, получил консультацию врача и был госпитализирован, ему ввели иммуноглобулин с готовыми антителами и вакцину от бешенства.

Ранее бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере в Башкирии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606991_rnd_9",
    "video_id": "record::76cac31f-cc1e-425f-9ae2-24142d2da51d"
}
 
