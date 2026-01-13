Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Российские военные нанесли массированный удар по Украине

Страна.ua: Украина подверглась массированному удару ВС России
Anatolii Stepanov/Reuters

Российские военные нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В публикации говорится, что на территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате атаки были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Также были зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Помимо этого, перебои с электричеством наблюдаются в Киеве. В некоторых частях города после прилета произошли пожары. Примерно в это же время взрывы произошли в Харькове.

По данным издания «Военное обозрение», взрывы произошли на Трипольской ТЭС, где украинская сторона проводила ремонтно-восстановительные работы.

До этого энергетический холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций. При этом не уточнялось, какая это теплоэлектростанция и в каком регионе страны она находится.

Ранее в Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетике в Киеве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607189_rnd_9",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+