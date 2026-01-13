Российские военные нанесли массированный удар по Украине

Российские военные нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В публикации говорится, что на территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате атаки были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Также были зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Помимо этого, перебои с электричеством наблюдаются в Киеве. В некоторых частях города после прилета произошли пожары. Примерно в это же время взрывы произошли в Харькове.

По данным издания «Военное обозрение», взрывы произошли на Трипольской ТЭС, где украинская сторона проводила ремонтно-восстановительные работы.

До этого энергетический холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций. При этом не уточнялось, какая это теплоэлектростанция и в каком регионе страны она находится.

Ранее в Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетике в Киеве.