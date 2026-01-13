Москвичей предупредили о сильных морозах и рекордно высоком давлении

На этой неделе в столичный регион придут сильные морозы, а к выходным атмосферное давление поднимется до рекордно высоких значений. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На сегодня синоптик спрогнозировал жителям Москвы и Подмосковья спокойную погоду без существенных осадков. Завтра, 14 января, пройдет небольшой снег, а с четверга ударят морозы.

Пик похолодания придется на выходные – в ночные часы в столице ожидается до -20 градусов, в области до -25 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -15 до -18 градусов в Подмосковье и до -15 градусов в Москве.

При этом сильные снегопады, накрывшие регион в конце новогодних каникул, отступят – в ближайшее время существенных осадков не прогнозируется, пообещал Шувалов.

«В основном погода будет мороз и солнце. При этом очень существенно подрастёт давление — к выходным до 770-775 мм [рт.ст.]. Оно достигнет практически рекордных значений», — заключил синоптик.

До этого Шувалов также отмечал, что в Москве в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается. По его словам, выпавший в столице снег попадает в категорию слабого и назвать его снегопадом было бы преувеличением. Согласно его прогнозу, в среду, 14 января, ожидается небольшой снег, который не повлияет на дорожную обстановку. Пока на горизонте прогнозирования, пять-семь дней, оттепели не видно, добавил синоптик.

