Холдинг, управляющий магазинами Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак

Холдинг Fast Retailing Co. из Японии, управляющий магазинами Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Холдинг подал заявку на регистрацию товарного знака 31 августа 2025 года. Согласно данным Роспатента, товарный знак «Юникло» был зарегистрирован по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье.

13 января стало известно, что ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака.

Согласно базе Роспатента, компания подавала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года, в январе текущего года были зарегистрированы товарные знаки со сроком действия до 2034 года.

Уточняется, что зарегистрированные патенты позволяют Kia продавать на территории РФ легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Накануне сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz зарегистрировал в России свой товарный знак. В 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка, прекратила продажи новых машин и их производство на собственном заводе в подмосковном Есипово. Предприятие и другие активы компании были проданы российскому инвестору.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.