Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Китай опередил Европу по закупкам у «Газпрома»

«Газпром»: рост продаж газа в КНР достиг 38,8 млрд кубометров в 2025 году
Vladislav Culiomza/Reuters

Российский «Газпром» нарастил продажи газа в КНР до 38,8 млрд кубометров в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Предварительно, объемы поставок в 2025 году превысили аналогичные показатели 2024 года на 24,8%.

«Компания экспортировала в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья (включая Турцию)», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» добавили, что в 2025 году вырос экспорт в страны ближнего зарубежья, в частности, в Центральную Азию и Закавказье.

11 января пресс-служба компании сообщала, что «Газпром» зафиксировал 10 января новый рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC. До этого исторический суточный рекорд поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» был отмечен в начале декабря 2025 года. Тогда в «Газпроме» сообщили, что десятый по счету рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Ранее в России оценили уровень запасов газа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606907_rnd_6",
    "video_id": "record::3b17c87c-227c-4663-b83f-ce04fd5108a6"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+