Китай опередил Европу по закупкам у «Газпрома»

«Газпром»: рост продаж газа в КНР достиг 38,8 млрд кубометров в 2025 году

Российский «Газпром» нарастил продажи газа в КНР до 38,8 млрд кубометров в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Предварительно, объемы поставок в 2025 году превысили аналогичные показатели 2024 года на 24,8%.

«Компания экспортировала в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья (включая Турцию)», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» добавили, что в 2025 году вырос экспорт в страны ближнего зарубежья, в частности, в Центральную Азию и Закавказье.

11 января пресс-служба компании сообщала, что «Газпром» зафиксировал 10 января новый рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC. До этого исторический суточный рекорд поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» был отмечен в начале декабря 2025 года. Тогда в «Газпроме» сообщили, что десятый по счету рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

