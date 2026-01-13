Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В России оценили вероятность закончить конфликт на Украине в 2026 году

Капитан Дандыкин допустил окончание конфликта на Украине в 2026 году
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2026 году. Его слова приводит «Лента.ру», комментируя слова экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что полностью урегулировать противостояние в этом году вряд ли возможно.

Он подчеркнул, что развязка спецоперации на Украине зависит от российских военнослужащих и командиров, а также того, каким в итоге будет мирный план.

«У нас свои есть предложения. Если эти предложения будут учитываться в связи с тем, что мы наступаем, тогда вполне вероятно, что прогноз Кулебы не оправдается. Я думаю, что в любом случае перемирия, которое позволит киевскому режиму поднабрать силенок, перевооружиться и начать все сначала, не будет, а вот мир, если он будет на наших условиях, возможен», — сказал Дандыкин.

Военный подчеркнул, что у него «хорошие ожидания на этот год».

До этого он заявлял, что затевается битва за полное освобождение Донбасса как такового, этой зимой можно ожидать «приятных вестей с фронта».

Эксперт сообщил, что ВСУ кинули «все возможные и невозможные силы» на Купянское направление, где идут ожесточенные бои. На остальные направления украинским военным не хватает сил, в том числе на Константиновку. Военный напомнил, что это важнейший узел Славяно-Краматорской агломерации, поэтому после ее перехода под контроль ВС РФ «появляются большие перспективы продвижения вперед».

Ранее стало известно, за счет чего ВС РФ возьмутКраматорск и Славянск.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606961_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+