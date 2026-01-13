Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2026 году. Его слова приводит «Лента.ру», комментируя слова экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что полностью урегулировать противостояние в этом году вряд ли возможно.

Он подчеркнул, что развязка спецоперации на Украине зависит от российских военнослужащих и командиров, а также того, каким в итоге будет мирный план.

«У нас свои есть предложения. Если эти предложения будут учитываться в связи с тем, что мы наступаем, тогда вполне вероятно, что прогноз Кулебы не оправдается. Я думаю, что в любом случае перемирия, которое позволит киевскому режиму поднабрать силенок, перевооружиться и начать все сначала, не будет, а вот мир, если он будет на наших условиях, возможен», — сказал Дандыкин.

Военный подчеркнул, что у него «хорошие ожидания на этот год».

До этого он заявлял, что затевается битва за полное освобождение Донбасса как такового, этой зимой можно ожидать «приятных вестей с фронта».

Эксперт сообщил, что ВСУ кинули «все возможные и невозможные силы» на Купянское направление, где идут ожесточенные бои. На остальные направления украинским военным не хватает сил, в том числе на Константиновку. Военный напомнил, что это важнейший узел Славяно-Краматорской агломерации, поэтому после ее перехода под контроль ВС РФ «появляются большие перспективы продвижения вперед».

