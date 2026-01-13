«Локомотив» достиг договоренности о переходе своего игрока в ЦСКА

Московские футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА достигли принципиальной договоренности о переходе капитана Дмитрия Баринова в состав армейцев. Об этом сообщает директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

Полузащитник уже проходит медицинский осмотр для завершения трансфера. Однако ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб отклонил предложение ЦСКА о переходе Баринова в зимнее трансферное окно.

12 января Баринов заявил, что клуб не предложил ему новых условий. Несмотря на это, «Локомотив» включил капитана в заявку на сборы в ОАЭ. Представитель игрока Владимир Кузьмичев подтвердил, что переговоры между клубами продолжаются.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее «Локомотив» возобновил переговоры по переходу своего игрока в ЦСКА.