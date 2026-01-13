Размер шрифта
Пентагон внедрит чат-боты для оптимизации работы

Хегсет: чат-боты Grok и Gemini внедрят в сети Пентагона
Чат-боты на основе искусственного интеллекта Grok и Gemini будут внедрены в системы Пентагона для оптимизации рабочих процессов. Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет, передает агентство AP News.

По его словам, нейросетям предоставят «все необходимые данные» из военных IT-систем, включая базы данных разведки. Глава Пентагона добавил, что модели ИИ планируют внедрить во все несекретные и секретные сети военного ведомства США.

До этого сообщалось, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X из-за Grok.

3 января агентство Bloomberg сообщило, что модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера и размещала его на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей.

Ранее Индонезия заблокировала чат-бот Grok.

