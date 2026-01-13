ВСУ атаковали Таганрог. Военная операция, день 1420-й

08:10

В результате ударов ВСУ по российским регионам в новогодние каникулы погибли 45 человек, в том числе трое детей . Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил ТАСС. Кроме того, 107 мирных жителей, включая восьмерых несовершеннолетних, были ранены.