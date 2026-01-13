Размер шрифта
ВСУ атаковали Таганрог. Военная операция, день 1420-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1420-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников над регионами России. В Таганроге в результате атаки повреждены жилые дома, промобъект, газовые коммуникации и легковые автомобили. ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг в Красноармейске, сообщило Минобороны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

09:32

🔴 Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю скорой помощи в Ельце 12 января, объявили в пресс-службе Минздрава Липецкой области.

09:17

🔴 Над Орловской областью за ночь уничтожены 15 беспилотников ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Никто не пострадал, однако в нескольких частных домах оказались выбиты окна и повреждены фасады.

08:57

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, передает телеканал «Киев24». Кроме того, компания ДТЭК объявила об экстренных отключениях энергии в городе.

08:47

Масштабные отключения электричества произошли в Киевской области после ночных взрывов, пишет украинский портал «Страна». Уточняется, что энергии практически полностью нет в городах Ирпень и Буча и поселке Гостомель.

08:26

🔴 Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь: «По предварительным данным, в Таганроге [в результате атаки беспилотников] разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили».

08:24

Российские военнослужащие уничтожили группу солдат ВСУ, которые пытались провести пиар-акцию, установив флаг Украины в Красноармейске в ДНР, рассказали в Минобороны РФ.

08:10

В результате ударов ВСУ по российским регионам в новогодние каникулы погибли 45 человек, в том числе трое детей. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил ТАСС. Кроме того, 107 мирных жителей, включая восьмерых несовершеннолетних, были ранены.

08:03

🔴 В ночь на 13 января армия России средствами ПВО уничтожила 11 беспилотников ВСУ, объявили в Минобороны РФ. Из них семь дронов сбиты над Ростовской областью и по одному — над Крымом и Белгородской, Курской и Орловской областями.

08:01

Сегодня 1420-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
