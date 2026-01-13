На Украине повреждена одна из ТЭС

ДТЭК: серьезно повреждено оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования одной из своих теплоэлектростанций. Об этом пресс-служба компании написала в официальном Telegram-канале.

«Существенно повреждено оборудование [ТЭС]», — говорится в посте.

При этом не уточняется, какая это теплоэлектростанция и в каком регионе страны она находится.

Утром 11 января украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о самой сложной ситуации с электроснабжением за всю зиму. В компании уточнили, что в Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Кроме того, стало известно, что проблемы со светом наблюдаются в самом Киеве, Днепре и других городах.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр города Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетике в Киеве.