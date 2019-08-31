Приближающийся к побережью Флориды Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигла свыше 58 м/с. В настоящее время «Дориан» находится в 925 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется со скоростью 4,4 м/с.

Как сообщается, власти Флориды призвали жителей прибрежных городов эвакуироваться. Губернатор штата ввел на его территории режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что губернатор Джорджии ввел режим ЧП из-за урагана «Дориан».