Пираты потребуют выкуп за захваченных российских моряков в Камеруне

Координатор в Международной Федерации транспортных рабочих Сергей Фишов заявил, что на данный момент жизни захваченных пиратами российских моряков ничто не угрожает, передает РИА «Новости».

Он добавил, что пираты потребуют за моряков выкуп.

Фишов пояснил, что это, скорее всего, нигерийские пираты, которые стали продвигаться дальше в Гвинейском заливе.

»...не думаю, что появились камерунские пираты», — добавил он.

Пираты захватили в заложники троих россиян у берегов Камеруна. По данным МИД РФ, в плену также оказались пятеро граждан других стран. Нападение на грузовое судно «Мармалайта» произошло в районе камерунского порта Дуала.