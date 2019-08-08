На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.

Капсулу времени нашел американец Тайлер Иванофф, после чего он опубликовал фото находки в соцсети.

Как сообщается в записке, отправитель послания являлся служащим «Русского флота Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак».

Отправитель бутылки попросил передать будущему получателю сердечный привет и сообщить о находке экипажу судна.

Кроме того, он пожелал в письме хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания.

Плавбазу «Сулак» построили в Иокогаме Японии в 1966 году, в 1992 году ее списали.

Ранее сообщалось, что на пляже Австралии нашли старейшее в мире письмо в бутылке.