Животных из «китовой тюрьмы» выпустят до ноября

Всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят до ноября. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА «Новости».

По его словам, до 1 сентября будут выпущены все касатки, затем освободят белух и остальных животных. Он отметил, что белухи будут доставлены в район Шантарских островов. Уточняется, что процесс их выпуска будет зависеть от погодных условий и технических возможностей.

Шестаков подчеркнул, что ведомство поставило себе задачу вывезти всех животных до ноября.

Ранее сообщалось, что вторую группу касаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы».