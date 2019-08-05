В Петербурге вынесен приговор мужчине, зарубившему 11-летнего сына

Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор мужчине по делу об убийстве несовершеннолетнего сына. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что 44-летний мужчина в октябре 2018 года нанес 11-летнему сыну не менее 14 ударов топором. Ребенок скончался на месте.

Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления.

Кроме того, он полностью признал свою вину. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтверждает, что он полностью мог осознавать свои действия.

Согласно приговору, мужчине назначено заключение в колонии строгого режима сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что саратовец убил тещу гаечным ключом и ножом.