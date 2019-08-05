Более 60% россиян ездят летом на дачу, показал опрос

Большинство россиян (62%) выезжают на дачу в летний сезон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно данным, 20% бывают на даче еженедельно, а 8% почти все лето живут там.

21% бывают на даче три-четыре раза за лето, из них – 32% молодежь от 18 до 24 лет и 27% от 25 до 34 лет.

Чаще всего на даче занимаются выращиваем сельхозпродукции для собственного потребления (71%).

Кроме того, 34% владельцев загородной недвижимости занимаются декоративным обустройством территории. 26% приезжают на дачу для отдыха и развлечений, преимущественно это жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос был проведен 10 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее сообщалось, что около 30% россиян мечтают о даче.