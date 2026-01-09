«Намеренное затягивание процесса»: Долина снова не съехала с проданной квартиры

Грузчики переносят вещи Ларисы Долиной в машину у ее дома в Москве, январь 2026 года

Лариса Долина снова не смогла передать квартиру Полине Лурье. Процедура должна была пройти сегодня, однако артистка не явилась на нее. При этом у ее представителей, как рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, не было ни ключей, ни полномочий произвести передачу. В то же время сторона Долиной утверждает, что именно юрист покупательницы квартиры отказалась от приемки, так как в акте была допущена неточность.

Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов к выселению Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, так как артистка сорвала процедуру приема-передачи жилплощади. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения и не исключаем для себя такой возможности», — отметила юрист.

По закону Долина должна была освободить квартиру еще 25 декабря, при этом покупательница дала артистке время и попросила выселиться хотя бы к 30 декабря. Однако певица через своего адвоката уведомила Полину Лурье, что съедет не раньше 5 января, но так и не передала жилплощадь в срок.

После этого была назначена новая дата — артистка должна была передать покупательнице ключи от квартиры 9 января. Однако сама Долина на процедуру не явилась. При этом, по словам Свириденко, у пришедших на передачу представителей артистки не было соответствующих полномочий и ключей, из-за чего акт приема-передачи не мог быть подписан.

В то же время защита Долиной настаивала на том, что именно сторона Лурье отказалась принять квартиру, так как в акте приема-передачи была допущена неточность.

«Квартира готова к передаче с 5 января, как мы ранее говорили, к этой дате с нашей стороны были подготовлены документы — акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — объяснила адвокат певицы Мария Пухова.

Она также рассказала, что сейчас Лариса Долина находится за границей, в связи с чем адвокат Лурье отказалась принимать квартиру, выразив желание дождаться возвращения артистки.

Процедуру затягивают намеренно

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» поделился предположением, что процедуру передачи квартиры затягивают намеренно.

«Сначала адвокат Лурье требовала передачи 30 декабря, затем стороны договорились о 5 января, но встреча вновь сорвалась. Сегодня, 9 января, представитель Долиной явился с актом, датированным 5 числом, что дало адвокату Лурье формальный повод отказаться от подписания. Создается устойчивое впечатление, что мы наблюдаем не ошибки, а намеренное затягивание процесса. Однако эта тактика ведет в тупик. Решение Мосгорсуда о выселении Долиной уже вступило в силу. У Лурье есть четкий и ожидаемый путь: в понедельник, 12 января, получить в суде исполнительный лист и направить его в отдел судебных приставов», — отметил эксперт.

По его словам, после этого будет запущена стандартная, но «неприглядная» для Ларисы Долиной процедура — в случае отказа выехать из квартиры добровольно ее выселят принудительно.

Он добавил, что вся процедура от возбуждения исполнительного производства до принудительного выселения займет несколько дней, каждый из которых принесет певице новые репутационные издержки.

«Принудительное же выселение, которое могут показать на всю страну, станет закономерным финалом этой печальной истории и нанесет окончательный удар по имиджу артистки», — заключил Хаминский.